ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Промени в движението по АМ "Тракия" край Пазарджик и Бургас в следващите два дни
Автор: Емануела Вилизарова 16:15Коментари (0)243
©
На 30 и 31 октомври за изпълнение на краткотрайни ремонти дейности временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци по АМ "Тракия“ в областите Пазарджик и Бургас, информира АПИ.

Утре - 30 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват ремонти в платното за София в малки участъци при 85-ти км и 86-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

По същото време в участъка от 103-ти до 104-ти км ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

В петък - 31 октомври, между 8 ч. и 18 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 83-и до 85-и км. Ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще е пренасочен в изпреварващата.

На 30 и 31 октомври ремонтни дейности ще се извършват и в два участъка в област Бургас.

До 30 октомври ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-и км на АМ "Тракия“. Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел "Българово“. Трафикът преминава в изпреварващата лента.

На 31 октомври между 8 ч. и 18 ч. ще се извършват краткотрайни ремонти в участък с дължина 350 м при 335-и км в област Бургас. Дейностите ще са в платното за София, като ще е ограничено преминаването в активната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.


Още по темата: общо новини по темата: 737
29.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
25.10.2025 »
24.10.2025 »
24.10.2025 »
предишна страница [ 1/123 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Приеха промени при ДДС-то
15:25 / 29.10.2025
Наркоман подкара "Порше"
12:56 / 29.10.2025
В пловдивски рейс откриха бижута за 220 000 лева в кофа, пълна с ...
14:51 / 29.10.2025
Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2...
12:27 / 29.10.2025
Рая Назарян е новият председател на НС
11:46 / 29.10.2025
Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
11:22 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: