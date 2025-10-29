ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Промени в движението по АМ "Тракия" край Пазарджик и Бургас в следващите два дни
Утре - 30 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват ремонти в платното за София в малки участъци при 85-ти км и 86-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.
По същото време в участъка от 103-ти до 104-ти км ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.
В петък - 31 октомври, между 8 ч. и 18 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 83-и до 85-и км. Ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще е пренасочен в изпреварващата.
На 30 и 31 октомври ремонтни дейности ще се извършват и в два участъка в област Бургас.
До 30 октомври ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-и км на АМ "Тракия“. Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел "Българово“. Трафикът преминава в изпреварващата лента.
На 31 октомври между 8 ч. и 18 ч. ще се извършват краткотрайни ремонти в участък с дължина 350 м при 335-и км в област Бургас. Дейностите ще са в платното за София, като ще е ограничено преминаването в активната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 737
|предишна страница [ 1/123 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Приеха промени при ДДС-то
15:25 / 29.10.2025
Наркоман подкара "Порше"
12:56 / 29.10.2025
В пловдивски рейс откриха бижута за 220 000 лева в кофа, пълна с ...
14:51 / 29.10.2025
Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2...
12:27 / 29.10.2025
Рая Назарян е новият председател на НС
11:46 / 29.10.2025
Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
11:22 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS