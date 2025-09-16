ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокурорският син, хванат с марихуана, остава за постоянно в ареста
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:05
© BgonAir
31-годишният мъж, който бе задържан след операция на ГДБОП-Бургас в село Драка  вчера, е с две повдигнати обвинения, съобщават от Прокуратурата. Те са  по чл. 354в, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Синът на бургаския прокурор  е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. 

Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“, уточняват от държавното обвинение.

Разследването е  за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество – марихуана.То се води от варненската прокуратура.

При операцията в село Драка бе открита оборудвана оранжерия. В нея са се отглеждали множество растения от рода на конопа, информира БНТ.

При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса.

Разследването по досъдебното производство е в начален етап, уточняват от Прокуратурата.

До момента са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед, претърсвания, изземвания, разпити. 

Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.







