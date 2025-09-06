ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата поиска задържане под стража и за четиримата обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе
Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста единия от 4-мата задържани - Жулиен Кязимов - на 18 г., студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".
Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.
Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.
Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.
Родителите на Жулиен Кязимов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник. И коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях, предаде NOVA.
По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.
Постоянен арест и за Виктор Иванов, обвинен за хулиганство, реши съдът. Той е имал е изключително арогантно поведение, липса на респект след заявеното, че Кожухаров е полицай, анализираха доказателствата магистратите срещу Иванов.
15-годишният младеж С. А., обвинен за хулиганство и побой, остава в ареста. Той ще бъде в 10 клас тази година.
Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи. Съдът смята, че този случай е такъв.
С две обвинения са единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство. Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.
По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.
