ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Прокуратурата поиска задържане под стража и за четиримата обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:16Коментари (0)353
©
Днес пред съда в Русе се изправят четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Николай Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние. Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда. Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране.

Окръжният съд - Русе остави за постоянно в ареста единия от 4-мата задържани - Жулиен Кязимов - на 18 г., студент в Русенски университет - специалност "Противодействие на престъпността".

Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца. 

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне. 

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.

Родителите на Жулиен Кязимов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник. И коментираха, че директорът на ОД на МВР - Русе и съседът му са били пияни. Те употребявали цинични думи към четирите момчета и ударили шамар на едното от тях, предаде NOVA.

По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи. 

Постоянен арест и за Виктор Иванов, обвинен за хулиганство, реши съдът. Той е имал е изключително арогантно поведение, липса на респект след заявеното, че Кожухаров е полицай, анализираха доказателствата магистратите срещу Иванов.

15-годишният младеж С. А., обвинен за хулиганство и побой, остава в ареста. Той ще бъде в 10 клас тази година.

Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи. Съдът смята, че този случай е такъв.

С две обвинения са единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство. Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.


Още по темата: общо новини по темата: 19
06.09.2025 Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВР в Русе
06.09.2025 Родителите на единия от задържаните младежи: Полицейският шеф и съседът му са били пияни
06.09.2025 Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
06.09.2025 Адвокатката на младежа, набил полицейски началник: Кожухаров се е легитимирал едва след приключване на свадата
05.09.2025 Единият от побойниците на полицейския шеф в Русе с проблемен характер
05.09.2025 Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Родителите на единия от задържаните младежи: Полицейският шеф и с...
16:57 / 06.09.2025
Италианец с бизнес в Пловдивско строи православни храмове и памет...
16:07 / 06.09.2025
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследств...
15:14 / 06.09.2025
Постоянен арест за младия мъж, обвинен за дерайлирането на трамва...
15:05 / 06.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българи...
14:36 / 06.09.2025
Огромно задръстване на ГКПП "Кулата"
15:05 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Новите европейски площадки в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: