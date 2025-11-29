ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Прокуратурата поиска постоянен арест за обвинените след акцията около "Величие"
Автор: ИА Фокус 20:35 / 29.11.2025Коментари (0)455
©
Вече трети час продължава съдебното заседание по искане на прокуратурата. Според държавното обвинение, всеки един от обвиняемите е имал различна роля, свързана с "Историческия парк". Сред тях има адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино и още един мъж на по-ниско ниво от останалите. 

Защитата поиска делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата възразиха и заявяват, че в групата има установено лице с имунитет. Името му не е съобщено в съдебната зала, предаде NOVA. 

Преди дни Ивелин Михайлов, свързан с "Исторически парк" и към настоящия момент депутат, заяви, че няма да се откаже от имунитета си, ако му бъде поискан. Тезата на държавното обвинение е, че по случая има десетки пострадали, които са инвестирали в историческия парк с обещанието да получат имоти, но в последствие не са получили нито тях, нито пък парите им били върнати обратно.

В съдебната зала присъстват и народни представители от партия "Величе". Предстои да разберем какво ще бъде решението на съда.


Още по темата: общо новини по темата: 5
29.11.2025 Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически парк"
27.11.2025 Лидерът на МЕЧ за Ивелин Михайлов: Този е мошеник и трябва да бъде
арестуван
27.11.2025 Ивелин Михайлов: Счетоводителят ми, който е с диабет, е задържан, той е инсулинозависим
26.11.2025 Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания от апартаменти и автомобили
26.11.2025 Първи кадри от влизането на униформени в дома на Ивелин Михайлов!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически п...
21:48 / 29.11.2025
Над 12 000 флакона и капсули с райски газ намериха в склад в Софи...
20:37 / 29.11.2025
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
18:36 / 29.11.2025
Окръжен съд Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиня...
18:36 / 29.11.2025
Първият български космонавт потъна в скръб
17:07 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкиранет...
15:57 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
09:09 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема свързана с "Величие"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: