ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Прокуратурата поиска постоянен арест за обвинените след акцията около "Величие"
Защитата поиска делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата възразиха и заявяват, че в групата има установено лице с имунитет. Името му не е съобщено в съдебната зала, предаде NOVA.
Преди дни Ивелин Михайлов, свързан с "Исторически парк" и към настоящия момент депутат, заяви, че няма да се откаже от имунитета си, ако му бъде поискан. Тезата на държавното обвинение е, че по случая има десетки пострадали, които са инвестирали в историческия парк с обещанието да получат имоти, но в последствие не са получили нито тях, нито пък парите им били върнати обратно.
В съдебната зала присъстват и народни представители от партия "Величе". Предстои да разберем какво ще бъде решението на съда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически п...
21:48 / 29.11.2025
Над 12 000 флакона и капсули с райски газ намериха в склад в Софи...
20:37 / 29.11.2025
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
18:36 / 29.11.2025
Окръжен съд Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиня...
18:36 / 29.11.2025
Първият български космонавт потъна в скръб
17:07 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкиранет...
15:57 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS