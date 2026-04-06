Инициативен комитет, свързан с коалицията около президента Румен Радев, започна процедура по учредяване на нова политическа партия – "Прогресивна България“. Това съобщиха от самата коалиция.

На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за политическите партии, комитетът прие Учредителна декларация, с която официално се обявява началото на процеса по създаване на политическата формация.

В декларацията се отправя призив към всички съмишленици да подкрепят учредяването на партията в съответствие с изискванията на закона. Всеки български гражданин с избирателни права може да се включи чрез попълване и подписване на декларация за индивидуално членство, подготвена от Инициативния комитет.

Учредителната декларация е приета на заседание на комитета, проведено на 25 март 2026 г. в София на адрес бул. "Христо Ботев" 28.