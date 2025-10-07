ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Професор Рачев: За всичко това е виновна "Барбара"
"За всичко това е виновна "Барбара" – случайно съвпада с женско име. Такъв е циклонът. Премина по най-благоприятния начин, за да може да обхване облачната система в България. В момента е над Южното Черноморие. От полунощ в Царево вече има 37-38 литра дъжд на квадратен метър – при положение, че е валяло преди това“, посочи професор Рачев.
"Сигурно ще продължи да вали и в следващите часове. А 40 литра не е малко. След това този циклон ще се изтегли към Констанца и североизточната част на България ще остане под негово влияние“, отбеляза той.
"Ето го червеното петно – евентуално ще вали страшно много – на места до 150 литра – до четвъртък рано сутринта“, отбеляза климатологът.
"Морето подпира всичките реки и нивото на реките без валежи също се покачват“, посочи Георги Рачев.
По думите му от четвъртък ще стане доста по-топло и нормално за октомври. "Идва Димитровден и трябва да чакаме циганското лято", отбеляза той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 108
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Смяната на валутата от 1 януари няма да промени ценообразуването ...
08:05 / 07.10.2025
Сняг вали в Родопите
08:02 / 07.10.2025
Добрият ден за пенсионерите настъпи
08:03 / 07.10.2025
Опасно време
08:01 / 07.10.2025
Състезател: Той нямаше никаква възможност дори да намали скоростт...
23:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до ча...
21:13 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS