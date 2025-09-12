ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Тодор Кантарджиев: Ковид мутира и вече е една обикновена инфекция, от която просто ни боли гърлото
За миналата седмица има 128 регистрирани случай на ковид.
"Това е със седем повече от предишната седмица. Ковид ще има. Той винаги е причинявал инфекции", каза още професорът.
Проф. Кантарджиев съветва, който е болен да си стои вкъщи и веднага да взима мерки.
"Антибиотичната резистентност е един от най-големите проблеми на нашето здравеопазване. Антибиотиците са най-успешните лекарства срещу бактерии, когато се взимат навреме, в по-голямо количество и за по-кратък период", обясни той.
Той съветва антибиотиците да не се спират, когато човек се почувства по-добре, както и да не се съхраняват на влажни места.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17225
|предишна страница [ 1/2871 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вместо да обмените спестените левове в брой, може да ги инвестира...
09:03 / 12.09.2025
Икономист от Пловдив: Ще можем да използваме дигиталното евро за ...
08:41 / 12.09.2025
Проф. Рачев: В България продължава да е брутално сухо
08:38 / 12.09.2025
Съдът решава съдбата на побойниците над полицая
07:37 / 12.09.2025
Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
07:18 / 12.09.2025
Облаци, дъжд и вятър, температурите днес падат
07:11 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS