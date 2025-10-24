ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Рачев зарадва любителите на топлото време
"Днес ще се редува югозападен вятър, малко по-късно – северозападен вятър. Ще понижи малко температурите, но няма да е толкова студено, колкото беше преди десетина дни“, каза климатологът.
Два циклона вилнеят в Северна Европа. Те ще бъдат изместени от други циклони.
В неделя срещу понеделник ще нахлуе сравнително по-свеж и богат на влага въздух, в резултат на което ще има обилни валежи на доста голяма част от България.
Ще вали най-много в понеделник, а в сряда ще бъде най-хладно, каза пред bTV проф. Рачев.
"В понеделник в Югоизточна България ще бъде 24-25 градуса, докато в Западна България температурите ще бъдат под 20. Ще е топло за сезона“, посочи климатологът.
"30 и 31 октомври – горе-долу в нормата. Ноември ще дойде с по-високи температури – максималните ще са около 16 градуса. Това ще ни бъде и прословутото, дългоочаквано от всички циганско лято. На Боби киселото зеле ще втаса“, каза проф. Георги Рачев.
Първото 10-дневие на ноември ни очакват високи температури - сухо и слънчево време.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса,...
22:25 / 23.10.2025
Призоваха имената на градовете в България да се изписват и на гла...
21:34 / 23.10.2025
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и х...
21:04 / 23.10.2025
Баклаян за златото: Няма актив, който да се движи толкова стремгл...
22:57 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан разкри скандални пропуски в автошколите
19:59 / 23.10.2025
Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващи...
19:34 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS