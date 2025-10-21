ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Рачев: Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони
Това показва прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев.
"В петък идва студен фронт по обедно време – между 12.15-12.30 ч. ще мине през София. Ще донесе студен въздух и ще понижи температурата. Много дълбок атлантически циклон, който ще формира опасно ветровито време в Централна и Северна Европа“.
По думите му черноморската вода е вече 18-19 градуса, на места 17. В редица градове, които са близо до реки, има мъгли.
"Понеже са циклони, те си имат специфичен нрав – едните минават южно от България, други през страната, движението определя и валежите в страната“, посочи пред bTV още проф. Рачев.
