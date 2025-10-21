ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Рачев: Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони
Автор: ИА Фокус 09:19
© bTV
"Не се знае колко дълго ще се задържи затоплянето – може би поне до понеделник, вторник. Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Този месец може да бъде култов по отношение на количеството валежи“.

Това показва прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев.

"В петък идва студен фронт по обедно време – между 12.15-12.30 ч. ще мине през София. Ще донесе студен въздух и ще понижи температурата. Много дълбок атлантически циклон, който ще формира опасно ветровито време в Централна и Северна Европа“.

По думите му черноморската вода е вече 18-19 градуса, на места 17. В редица градове, които са близо до реки, има мъгли. 

"Понеже са циклони, те си имат специфичен нрав – едните минават южно от България, други през страната, движението определя и валежите в страната“, посочи пред bTV още проф. Рачев.







