ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Рачев: Ще млати сняг
"Ще има размръзване, защото ще става все по-топло и по-топло. Температурните аномалии са положителни над нормата. Студеният режещ вятър няма да го има“, посочи той.
"В понеделник на обед ще бъде поредният следващ средиземноморски циклон. Ще има оклюзионен фронт – нито ще е топло, нито студено, една така мешавица, свързана с валеж. Отива си януари месец малко по-топло от нормалното, предполагам, че така и ще завърши. И с достатъчно валежи – над нормата. Поне още две обстановки ни очакват в понеделник и в четвъртък, когато ще има валежи почти над цяла България“, коментира пред bTV проф. Рачев.
По думите му по-всяка вероятност ще видим и температури от порядъка на 15-16 градуса. Още днес се очаква покачване на температурите. Прогнозите са за 6 градуса по-високи температури от типичните за януари.
"Седмицата, която предстои, ще бъде доста топло. А прогнозите са и за следващата седмица да се запази това разпределение", обясни климатологът.
"В източната част в Горнотракийската низина и в Северна България следващият петък на обед ще бъде 15-16 градуса, та дори се мъдрят едни 17°", коментира той и допълни, че през цялата следваща седмица минусови температури няма да има.
"Над 1500 метра ще вали хубав сняг - ще млати сняг и ще направи хубава снежна покривка", посочи професор Рачев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 329
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Възможно е още днес България да има нов президент
07:59 / 23.01.2026
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
23:19 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:16 / 22.01.2026
Тираджия: Ще си вземем коне и ще тръгнем с файтони, по-евтино ще ...
21:46 / 22.01.2026
Напусна ни един от последните мохикани на българската литература
21:30 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система приб...
20:56 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS