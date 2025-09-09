Проф. Рачев: Надявам да повали

© bTV "Няма да вали до четвъртък. В четвъртък и петък се надявам да повали в Западна България и малко в Централна. В Източна България продължава да е брутална суша", това заяви климатологът проф. Георги Рачев.



"Искрено се надявам пожарът в Рила да получи 10-15 л. на кв. метър и да се ликвидира, защото тази година гори страшно много", заяви професорът. Според него е много малка вероятността пожарът в Сакар да бъде изгасен по естествен път. За седмица напред няма никаква прогноза за съществен валеж, ще има вятър, който ще усложнява тепърва обстановката.



През почивните дни ще е сравнително добро и хубаво времето, по планините на изолирани места ще вали. Времето и в понеделник. На 15 септември Рачев призова дечицата, които отиват на първия си учебен ден, да си вземат дрешка, защото ще е хладно.



"Не иска да си ходи това лято и продължаваме да бъдем 5 градуса над нормата", заяви пред bTV Рачев. И в Пловдив, и в София ни очакват хубаво, топло време, следващата седмица. Много високи ще са сутрешните температури в Пловдив.