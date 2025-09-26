ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51Коментари (0)0
© БНТ
Климатичните промени засягат сериозно България и водната криза е само едно от проявленията на случващото се. Това обясни проф. Христо Пимпирев, ръководител на Българския антарктически институт.

"Половин милион българи страдат от това, че нямат нормална питейна вода и даже вода за елементарни нужди, това е срамна ситуация“, заяви проф. Христо Пимпирев в ефира на БНТ.

Професорът подчерта, че решението не е в политически щабове, а в работата на специалистите.

"Министрите няма да пуснат водата. Тук има специалисти, цели специалности, професори и преподаватели, които цял живот се занимават с вода. Има технологии за извличане на прясна вода от Дунав, както се прави в Германия и в други европейски държави. 20 милиона жители от река Дунав пият вода, и то чиста вода. Не се обръщаме към учените, към специалистите.“

Според него климатичните промени ще засегнат тежко региона:

"Минаваме към полусуха част на климата. Това е полупустиня, това са прогнозите на всички учени – не само българските, но и световните.“

В разговора беше засегната и темата за океанското споразумение.

"Ние не сме го ратифицирали и изпуснахме влака с това да опазим половината от земната повърхност. А Румъния, Хърватия, Албания, дори Унгария без море вече са го направили“, подчерта проф. Пимпирев.

Той разказа и за интереса на CNN към българските изследвания в Антарктида, които включват опити с Lactobacillus bulgaricus – полезната бактерия в българското кисело мляко.

"Оказва се, че тези, които взимат пробиотика, са много неподатливи на стрес и заразяване, когато се върнат в населените места. Така ще изглежда и обществото при бъдещи космически полети.“

"Това е едно научно изследване, което се прави по време, вече трета година, по време на експедициите ни до Антарктида, както по време на пътуването, плаването до Антарктида и връщането, това са 45 дена до Антарктида и обратно, 90 дена, после 2 месеца на Антарктида. Там се живее в една изолирана среда. Все пак и екипажите на кораба, и хората - полярниците, които работят на българската полярна база, те са подложени на много стрес. Освен това, като се върнат в населените места, където веднага са изложени на въздействието на всякакви вируси, те трябва да имат и повишена имунна защита, затова тези изследвания с Lactobacillus bulgaricus показват, че по-лесно се продолява стресът от това затворено общество, в което живеят тези хора. Такова ще бъде обществото и в полетите до Марс. Космическите полети, това са изключително важни изследвания, но се оказва, че тази група, защото едни взимат от Lactobacillus други не взимат, се оказва, че тези, които взимат, са много неподатливи на стрес и на заразяване после с всякакви грипове и други болести, когато стъпят на нормалната земя, пълно с всякакви заразни болести."

Полезната бактерия се взима под формата на пробиотици и това е привлякло вниманието на европейския екип на CNN, който снима документарен филм по темата.

Проф. Пимпирев съобщи, че на 7 ноември научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“ отплава за четвъртата си мисия към Антарктида.

"Показваме, че сме морска нация, че се грижим за планетата и излизаме извън провинциалното си мислене“, каза той.


25.09.2025 Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов
25.09.2025 Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен
25.09.2025 Йотова от Пловдив: Учудих се на острата реакция на мандатоносителя г-н
Борисов
Борисов
21.09.2025 Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януари, когато встъпи правителството
21.09.2025 Бивш екоминистър: Преди 30 години 50% от населението бе на воден режим, сега са 5%
21.09.2025 Българин от Сингапур: Тук няма естествен водоизточник, но водата никога не спира
