|Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите
"Много е сложно да се намерят хора, които да отговарят на тези критерии - да са влиятелни в гражданското общество и да са от младите", каза проф. Малинов и уточни, че не смята за добра идея студенти да прекъсват образованието си, за да стават депутати.
Относно бъдещо сътрудничество и управленски формули след изборите, Малинов заяви, че ключовият въпрос е как ще се формира мнозинство в парламента. "Коалицията е неизбежна. Добре е да бъде само между два субекта, така е по-стабилно, но може да е между два, може и да е между три", подчерта той.
Проф. Малинов отправи и предупреждение към всички партии:
"Внимавайте какво говорите по време на кампанията, защото след това ще трябва да се сключва коалиция", като призова за по-умерен тон и фокус върху конкретни предложения към избирателите. "Не искам да се ходи отново на избори след 6 месеца. Искам след два и след това да има стабилно мнозинство", допълни той.
По темата за заявките за пълно мнозинство от 121 депутати Малинов беше скептичен. "Политиците, които искат 121 депутати, по същество казват на избирателите: "Много ви моля, освободете ни от мъчението да правим коалиции", каза той и прогнозира, че това няма да се случи. "Няма да стане без коалиции", категоричен е гостът.
Според него следващият парламент вероятно ще бъде с по-малко партии, което може да улесни съставянето на мнозинство. "Много е вероятно за мнозинство да са необходими само два субекта и то в няколко комбинации", посочи анализаторът.
Относно евентуалната нова формация около Румен Радев, проф. Малинов прогнозира сдържано и неясно поведение от страна на бившия президент. "Подозирам, че Румен Радев лично ще бъде много неясен и енигматичен", каза той и добави, че по-ясна представа ще дадат хората около него.
По темата за служебния кабинет Малинов изрази мнение, че ще бъде намерен премиер. За най-вероятен такъв, той посочи Димитър Главчев. Според него ПП-ДБ трябва да стоят настрана от изкушението да бъдат свързвани със служебния премиер.
Относно изборната технология проф. Малинов заяви, че времето за сериозни реформи е изпуснато. "Единствената промяна може да бъде само връщане към машинното гласуване, защото вече сме го правили. Видяхме, че е добро, видяхме, че няма невалидни бюлетини, видяхме, че бързо свършва изборния ден. Т.е. връщане към нещо познато. Обаче за нови неща, сериозни промени, да не говорим пък нови технически промени, няма време. Така че или връщаме към машинното гласуване в познатия му вид, или оставаме със същия режим и след изборите се търси мнозинство за дългосрочна промяна", допълни той.
