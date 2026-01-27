ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер
"Колкото и да е подготвен председателят на НС, познавайки отблизо политическите процеси, към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес, предвид което очакванията на обществото за честни избори, няма да бъдат оправдани. Двете с нея се обединихме, че това е по-правилното решение - да не участва", каза тя.
По думите й изборите няма как да бъдат на 29 март.
