Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер
Автор: Теодора Патронова 13:22
©
С президента Йотова обсъдихме какво е най-важно за този служебен кабинет, каква да бъде фигурата на служебния министър-председател, както и на вътрешния министър. Защото всичко това е с цел да се постигне едно широко голямо доверие сред избирателите. Това каза председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян пред журналисти след срещата с президента Илияна Йотова във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон. 

"Колкото и да е подготвен председателят на НС, познавайки отблизо политическите процеси, към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес, предвид което очакванията на обществото за честни избори, няма да бъдат оправдани. Двете с нея се обединихме, че това е по-правилното решение - да не участва", каза тя.

По думите й изборите няма как да бъдат на 29 март.


