Президентът Йотова ще се срещне с Рая Назарян: Започва консултациите за служебен премиер

© Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.



Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.