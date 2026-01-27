ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът Йотова ще се срещне с Рая Назарян: Започва консултациите за служебен премиер
Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.
Предлагат нови правила за управление на парите за втора пенсия
08:52 / 27.01.2026
Проф. Рачев: Този процес ще приключи днес, идва нова вълна
09:00 / 27.01.2026
Втори ден превозвачи затварят западните ни гранични пунктове
08:07 / 27.01.2026
Гледат делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
07:55 / 27.01.2026
Жълт код за дъжд и сняг
08:03 / 27.01.2026
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Глупаци да об...
22:35 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
