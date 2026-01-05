ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Малинов: До три седмици ще стане ясно дали Радев ще участва на изборите
"На тези избори най-вече очакваме нов участник, нещо свързано с президента, но какво, до каква степен той ще се ангажира, лично ли ще го направи, предстои да видим. Но и това ще стане ясно мисля че до три седмици, четири максимум, тъй като ми се струва, че ако изобщо ще участва в изборите, трябва да го направи преди формирането на служебния кабинет", коментира той възможния политически проект на Радев.
Според него не се очакват други сериозни сътресения в страната през 2026 година.
По думите му разумният разговор за бъдещо правителство и мнозинство, както и коалициите, трябва да започне в нощта на изборите, когато станат ясни предварителните резултати.
Проф. Малинов смята, че възможностите за коалиции се стесняват, но същевременно някои от тях стават и по-вероятни. "Едно съм сигурен, че ГЕРБ повече няма да си сътрудничи с партията на Пеевски ДПС "Ново начало“, защото това самите граждани вече го отправиха като категорично предупреждение", добави още политологът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Системата за влизане/излизане на ЕС започва да се прилага на всич...
19:27 / 05.01.2026
Експерт от КЗП: Има поскъпване във фризьорските салони
19:31 / 05.01.2026
Бизнесмен към жените: Ако си падате по плазмодии и червеи, Феликс...
14:37 / 05.01.2026
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева ...
15:11 / 05.01.2026
МВнР с предупреждение за Сърбия
13:53 / 05.01.2026
Репликата на продавачите: Шефът така нареди
13:33 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS