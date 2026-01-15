ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Константинов определи използването на сканиращи устройства като нереалистично
За т.нар. скенери за бюлетини, които бяха обсъждани в парламентарната правна комисия, проф. Константинов Той подчерта, че подобен тип гласуване се използва и в САЩ, и в Русия. При този модел избирателят попълва хартиена бюлетина по строго определен начин, след което тя се отчита от скенер. Ако бюлетината не е коректно попълнена, устройството я връща за корекция.
Пред bTV проф. Константинов обаче беше категоричен, че въвеждането на такава технология на този етап е нереалистично, тъй като няма достатъчно време. Според него на предстоящи избори гласуването ще остане "по стария начин“, а дискусията за скенерите в момента по-скоро отклонява общественото внимание.
Сериозни резерви изрази и Жоро Пенчев. Той посочи, че основният риск е липсата на време за тестване, обучение и подготовка – както на изборната администрация, така и на самите избиратели. По думите му част от предложенията за промени премахват утвърдени контролни механизми при хартиения вот, като сверяването на подписи и бюлетини, втория печат и проверката на кочаните.
Пенчев предупреди още, че се създават предпоставки за недостиг на технически персонал, който да поддържа устройствата в изборния ден. Това може да доведе до хаос в секционните комисии, липса на яснота как да се реагира при проблем и в крайна сметка – до загуба на доверие в изборния процес и излишно похарчени публични средства.
Проф. Константинов напомни, че въвеждането на нова изборна технология изисква между 5 и 10 години подготовка. В България експериментите с машинно гласуване започват още през 2014 г., след предварителни обсъждания от 2013 г. Според него този срок е бил спазен, но опитите за бързи промени в момента не почиват на експертна логика.
И двамата участници в разговора се обединиха около тезата, че радикални промени в изборните технологии без достатъчно време и подготовка носят повече рискове, отколкото ползи.
Константинов и Пенчев спориха по въпроса дали въвеждането на машинното гласуване в България е довело до много по-ниска избирателна активност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 130
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Управител на аптека: Около 40-50 евро е един пълен курс за лечени...
10:22 / 15.01.2026
Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планинит...
10:44 / 15.01.2026
Най-популярният брокер в България подарява апартамент в Пловдив
10:00 / 15.01.2026
НС реши: Лихвата по кредитите за студенти пада
10:03 / 15.01.2026
Сдружението за достъпна и качествена храна: До 10% от храните са ...
09:50 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS