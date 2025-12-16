ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Калинов: Под "машинно гласуване" партиите разбират различни неща
Той отбеляза, че под "машинно гласуване“ партиите разбират различни неща. "Според едните машините трябва да се използват като принтери със 100% броене на разписките, другите разбират машините да извършват цялата дейност чрез флашки, интернет или чрез скенери. Те не са наясно какво искат, за да променят Изборния кодекс“, коментира проф. Калинов.
Експертът обърна внимание, че всички машини вече са с изтекъл срок на годност. "Това, което наблюдавахме предходните избори с отказалите машини, сега ще бъде в пъти повече, защото поддръжката почти отсъства. Друг е въпросът, че ние сме дали право на една частна фирма да разполага с тези машини, с тяхното съхраняване, с тяхната верификация и със софтуера. Ако преминем към чисто машинно гласуване с идеята да освободим СИК-овете от тези дейности, мисля, че доверието в изборите ще бъде много силно разклатено. Машинното гласуване би довело до повишаване на доверието, ако всичко това се прави от държавата – машините са на държавата, поддръжката на софтуера, цялата верификация на софтуера“, заяви бившият член на ЦИК.
Според него машинният вот не дава гаранции, че изборите ще бъдат по-честни. "Машините не ограничават купуването на гласове. Дали ще се гласува с машини, дали ще се гласува с хартия – това по никакъв начин не се отразява на купуването на гласове. Даже в известен смисъл може да го стимулира или подпомага, защото става по-лесно. Единственото, което би могло до голяма степен да тушира този процес на купуването на гласове, е масовото гласуване“, смята проф. Калинов.
