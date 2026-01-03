ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Чорбанов: Ако Слави Трифонов беше в парламента, всичко щеше да е различно
Това каза в предаването "Тази събота“ имунологът проф. Андрей Чорбанов. На 19 декември той обяви, че напуска парламентарната група на "Има такъв народ“, а по-късно уточни, че групата е "обсебена от други хора, с други ценности и друг морал“.
"Не съм имал личен конфликт с никого. Проблемът е със смяната на ценностите. Интересът в политиката трябва да бъде това, което е обещано. Разочарованието започна през 2021 година. Всичко е въпрос на баланс. Балансът е този, който кара един човек да е отговорен и последователен. Сърденето не е решение“, обясни Чорбанов.
"Първото нещо, което преля чашата, беше абсолютното съгласие на всички за неприемането на бюджета. Да не се приеме бюджет е крайно безотговорно. Огромната част от парламентарните групи не знам доколко взимат самостоятелни решения и доколко се спускат. Когато напуснах, ми се обадиха хора от различни парламентарни групи. Безотговорно е да не се приеме бюджет“, коментира той.
"Аз съм дошъл в тази партия единствено заради Слави Трифонов и уверението му, че това, което е записано в програмата, ще бъде наша пътеводна светлина“, каза той.
Според него ако Слави Трифонов е бил в Народното събрание, много неща не биха се случили по този начин.
"Мое мнение е, че президентът Румен Радев трябва да влезе в политиката със своя партия. Аз никога не съм крил симпатиите си към президента. Гласувал съм на всички избори за него. И смятам, че е една много консенсусна фигура по отношение на умерена политика“, каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1054
|предишна страница [ 1/176 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Димитър Пенев
12:40 / 03.01.2026
МВнР отвори кризисен телефон за българите във Венецуела
12:38 / 03.01.2026
БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
11:41 / 03.01.2026
Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейн...
10:41 / 03.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата ...
10:21 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 п...
09:08 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS