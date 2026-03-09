Продължава евакуацията на българи, блокирани в Близкия изток. Очаква се прибирането на други наши сънародници да стане днес чрез чартърен полет от Малдивите.От Кризисния щаб работят за евакуирането и на други българи от Кувейт, Катар и Бахрейн. В действие е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. Тече и организацията по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя.От МВнР препоръчват да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.