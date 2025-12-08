© Фейсбук виж галерията Иван Добрев е загиналият снощи на пътя между разклона за Ракитово и Велинград, научи Plovdiv24.bg. Погребението е утре от 11:00 часа на централните гробища във Велинград.



Фаталната катастрофа стана десетина минути преди 17.00 часа вчера на правия участък между разклона за Ракитово и Велинград.



Лек автомобил "Мерцедес" е предприел изпреварване на колата пред него, а секунди по-късно се е блъснал челно в микробус "Ивеко".



27-годишният шофьор на мерцедеса, който е жител на Велинград, е загинал на място. Към района на инцидента са изпратени полиция, пожарна и спешна помощ, съобщиха снощи от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.



"Закъде бързаше толкова? По-добре 40 минути по-късно, отколкото 40 години по-рано", написа в социалната мрежа Фейсбук приятелка на загиналото момче.



Екипът на Plovdiv24.bg изказва искрените си съболезнования на близките и роднините на Иван Добрев.