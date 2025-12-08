ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Фаталната катастрофа стана десетина минути преди 17.00 часа вчера на правия участък между разклона за Ракитово и Велинград.
Лек автомобил "Мерцедес" е предприел изпреварване на колата пред него, а секунди по-късно се е блъснал челно в микробус "Ивеко".
27-годишният шофьор на мерцедеса, който е жител на Велинград, е загинал на място. Към района на инцидента са изпратени полиция, пожарна и спешна помощ, съобщиха снощи от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик.
"Закъде бързаше толкова? По-добре 40 минути по-късно, отколкото 40 години по-рано", написа в социалната мрежа Фейсбук приятелка на загиналото момче.
Екипът на Plovdiv24.bg изказва искрените си съболезнования на близките и роднините на Иван Добрев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мария Минчева, БСК: Всички тези обвързаности трябва да бъдат разв...
20:08 / 08.12.2025
През 2024 година: Над 624 млн. литра дизел е продаден "на черно" ...
19:31 / 08.12.2025
Бивш министър: Организирани групи стоят зад ескалациите на протес...
19:20 / 08.12.2025
Ето с колко процента вдигат заплатите на учителите
17:39 / 08.12.2025
Честито на един от най-богатите българи
17:26 / 08.12.2025
Министър Вълчев посети преобразена база в Пловдивско училище
17:15 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS