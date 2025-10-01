ИЗПРАТИ НОВИНА
Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
Автор: Вилислава Ветренска 19:24
©
Извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси бе свикано днес в Народното събрание. То бе инициирано от председателя на комисията Делян Добрев и бе свързано с водната криза в Плевен.

На заседанието с 16 гласа "за", без "против" и "въздържали се" бяха приети промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Те предвиждат Плевен да получи 7 нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лева, а два проекта на същата стойност отпадат.

В мотивите е уточнено, че проектът не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени в централния бюджет за 2025 г. в рамките на общата максимална стойност на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма. За 2026 и 2027 г. финансирането ще бъде уточнявано при подготовката на съответните бюджети.

В мотивите към законопроекта се уточнява още, че се извършват и технически промени в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г.

Промените ще бъдат разгледани в пленарна зала утре.


