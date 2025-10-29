ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приеха промени при ДДС-то
Проектът е изготвен с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз, както и прецизиране на определени разпоредби на закона.
С разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/285 са приети нови правила, които позволяват на малките предприятия да не облагат с ДДС облагаемите доставки на стоки и услуги, по отношение на които се прилагат тези правила.
В изпълнение на задължението за въвеждане в ЗДДС на европейското право са направени предложения за създаване на разпоредби за специални режими за малки предприятия - режим за малки предприятия в страната и режим за малки предприятия в Европейския съюз. Специалните режими за малките предприятия имат за цел да намалят разходите, понасяни от малките предприятия, които са пропорционално по-високи от разходите на големите предприятия, поради по-ограничените им ресурси за справяне със сложността и разпокъсаността на системата на ДДС в ЕС.
Във връзка с предложените промени, наложени от въвеждането на разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/285, в законопроекта има изменения и в общите правила за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС.
Законопроектът съдържа и предложения за техническа редакция на някои разпоредби, както и допълнителни уточнения е оглед прецизиране на текстове в ЗДДС.
Законопроектът е преминал през процедурата за обществено обсъждане в края на 2024 г. - https://www.minfin.bg/bg/legislation7/535.
