При спецакция задържаха трима с 10 000 фалшиви евро

© МВР Трима души са задържани при спецакция на СДВР непосредствено след сделка за фалшиво евро. По първоначална информация у арестуваните са намерени около 10 000 евро.



"От СДВР разкрихме сделка с фалшиви евробанкноти с номинал 100 евро. Задържаните трима души са известни на МВР за различни престъпления. Те са на 37, 49 и 55 години", заяви началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР Илчо Благоев.



Обвиняемите остават в ареста за 24 часа. Към момента няма данни фалшивите парични знаци да са реализирани на територията на страната, информира Нова тв. Разследването по случая продължава.



Благоев апелира всички граждани, когато обменят парични знаци, да използват само лицензирани за това места – change бюра и банки.