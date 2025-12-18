ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
Основна цел на компанията е този преход да бъде лесен, бърз и напълно прозрачен за клиентите. Към потребителите е подготвена подробна информация, която ще бъде разпространена по всички канали за комуникация – включително информационни табели в търговска зала и озвучителната система в магазините, чрез приложението Lidl Plus, интернет страницата и рекламните брошури на компанията.
"Като един от най-големите търговци на дребно, ние имаме важна роля в прехода към еврозоната. Препоръчваме на всички клиенти по-активно да използват плащане с карта, както и касите на самообслужване, за да улесним процеса на превалутиране и да намалим времето за чакане. Ако всички заедно – търговци и потребители – подходим към прехода с разбиране и търпение, той ще бъде максимално плавен“, коментира Любомир Хърсев, финансов и административен директор на "Лидл България".
В рамките на своята стратегическа подготовка, която стартира в Lidl през март 2022 г., компанията реализира серия от интензивни обучения за своите служители. Общо около 350 служителя бяха ангажирани в присъствени практически сесии и модерни дигитални ресурси, като целта е да се гарантира пълна готовност на оперативно ниво и безпроблемно обслужване на клиентите след 1 януари 2026 г. В различните етапи по въвеждането на еврото бяха планирани настройването и препрограмирането на над 80 различни софтуерни продукта, използвани в дейността на компанията, както и близо 700 000 броя електронни ценови табели.
Разплащане в условията на двойно обращение
През януари 2026 г., който е период на двойно обращение, клиентите на веригата ще могат да плащат с банкноти, монети и ваучери за храна в двете валути, с платежна карта в евро, както и смесено в различни комбинации от изброените платежни средства. При плащане в брой при една покупка ще се приемат до 50 броя монети в лева. Ако клиентът реши да заплати покупката си с дебитна или кредитна карта, сумата ще бъде отразена по сметките на потребителите директно в евро.
Независимо с каква валута е платено, рестото ще бъде връщано изцяло в евро. Само в случаите, в които няма достатъчна моментна наличност в евро, рестото ще бъде върнато изцяло в левове.
Касовата бележка задължително ще показва единичните цени в евро на всеки артикул, а общата сума за плащане ще бъде изписана в евро, заедно с нейната равностойност в левове. За допълнително удобство на клиентите, Lidl ще посочва в касовите си бележки и размера на рестото в левове.
Ценови табели
Двойното обозначаване на цените в двете валути присъства и сега върху ценовите табели в Lidl. Считано от 2 януари 2026 г. водещата валута при двойно обозначаване на ценовите табели във всички магазини на веригата вече ще бъде евро, а левът ще бъде поставен респективно отдясно/отдолу.
Празнично работно време
Във връзка с празниците и прехода към еврото, работното време на магазините на Lidl ще бъде както следва:
На 24.12. и 31.12. всички магазини ще отворят в 07:30 ч. и ще затворят съответно в 19:00 ч. (на 24.12.) и в 17:00 ч. (на 31.12.), за да приключат подготовката за еврото.
Дните 25.12. и 01.01. са почивни за "Лидл България".
Магазините в цялата страна ще отворят отново на 02.01. в 10:00 ч. и ще затворят по обичайното работно време за съответния обект.
"До теб във всяка стъпка към еврото"
Като част от подкрепата си към потребителите в процеса на въвеждане на еврото, през ноември Lidl стартира поредица от акции, включващи намаление на над 100 продукта в продължение на месец. Намаленията ще продължат и след 02.01., за да облекчат семейния бюджет в традиционно предизвикателните за разходите на всяко домакинство месеци. Новата акция стартира на 5 януари с нови намалени продукти, сред които сирене, масло, прясно мляко, брашно и др.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1501
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Над 20 години дарителство в А1
16:13 / 18.12.2025
Няма да можем да си платим глобите с карти, МВР се извини
15:08 / 18.12.2025
Владимир Мирков: При проблеми с вноските банката няма интерес да ...
15:19 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
102.26 евро максимална цена за ваучери за храна
13:54 / 18.12.2025
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните ...
13:28 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS