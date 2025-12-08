ИЗПРАТИ НОВИНА
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
Автор: Десислава Томева 15:22Коментари (0)185
©
Има няколко случая, при които имаме право на платен годишен отпуск, който няма нищо общо с полагащия ни се по трудов договор.

Експертите по трудово право, цитирани от "Фокус“, обясняват законовото право на допълнителни дни на платен отпуск, позовавайки се на чл. 157 от КТ. В него е регламентирано правото на работниците/служителите на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения и те са:

– при встъпване в брак - 2 работни дни;

– при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

– при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;

– когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;

– за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;

– за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;

– когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползва работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;

– за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка, както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.







