При акция задържаха известни автоджамбази с интересни прякори

© bTV Трима са задържани при акция на СДВР в района на с. Волуяк.



Става дума за известни на полицията автоджамбази.



По информация на bTV това са Цветан Любенов - Пръжката, Ваньо Борисов - Калимана, Иван Илиев - Ванко.