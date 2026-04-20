Централната избирателна комисия публикува данни при обработени 96,41% от секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии.

Според обявената информация формацията "Прогресивна България", начело на която е Румен Радев, води с 44,732% от гласовете.

В парламента влизат още няколко политически сили.

Вече и като че ли второто място е решено. ГЕРБ–СДС получава 13,417% или 416 970 гласа "Продължаваме промяната – Демократична България" е с 12,871% или 399 991.

ДПС са четвърти с 6,668%, а "Възраждане" пети с 4,307%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,248%, "Величие" с 3,123%, "БСП – Обединена левица" с 2,977% и "Сияние" с 2,927% от гласовете.

Окончателните резултати се очакват след пълното обработване на всички избирателни протоколи.