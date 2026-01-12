ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът връчи първия мандат на Росен Желязков, той върна папката на момента
“Това правителство за една година свърши огромна по обем работа и постигна стратегическите цели. Това правителство оцеля след 6 вота на недоверие. Подадената оставка не е политическо отстъпление. Политическото его в такива моменти е на последно място", каза Желязков.
"Аз ще върна мандата като неуспешен днес", допълни премиерът в оставка и призова изборите да се проведат възможно най-скоро и очерта датата 29 март като добра.
