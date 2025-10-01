ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът ще удостои с почетни плакети националния отбор на България по волейбол
На 1 октомври, сряда, от 11.00 часа на церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол.
Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.
