Президентът ще удостои с почетни плакети националния отбор на България по волейбол

© Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети националния отбор на България по волейбол, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



На 1 октомври, сряда, от 11.00 часа на церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол.



Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.