Поздравявам всички български избиратели, които повярваха в гласа си. Повярваха, че са по-силни от купения вот, от схемите, от търговията с влияние и го заявиха категорично в неделя. Това заяви президентът Илияна Йотова за Plovdiv24.bg в коментар за проведените вчера избори за Народно събрание. Йотова поздрави победителя в парламентарния вот "Прогресивна България“.

Високата избирателна активност според държавния глава се дължи и на активната работа на Министерството на вътрешните работи в борбата с изборните манипулации.

"Хората повярваха, че в България може да се проведат прозрачни и добре организирани избори. Вярвам, че оттук нататък ще говорим за държава, в която законите се спазват“, посочи държавният глава.

Тя изрази надежда прокуратурата да се задейства по представените сигнали от МВР за партии, които купуват гласове. "По време на кампанията разбрахме от държавното обвинение, че когато има достатъчно доказателства, ще повдигнат и обвинение. Ние чакаме“, каза Илияна Йотова.

Президентът посочи, че няма да бави конституционната процедура по връчване на мандати за съставяне на правителство и ще го направи веднага щом се конституира Народното събрание.

"Нека да изчакаме официалното обявяване от Централната избирателна комисия на новите 240 народни представители. Възможно е още следващата седмица да се свика първото заседание на Народното събрание, посочи Йотова. Убедена съм, че правителство ще има още с първия мандат", допълни тя.