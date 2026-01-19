ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Президентът подаде оставка!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:11Коментари (2)677
©
Извънредно обръщение на президента на България Румен Радев:

Днес за последен път се обръщам към вас като президент. На първо място искам да поискам прошка. Благодаря ви за търпението. Кукловодите търгуват с националния интерес. Днешната политическа класа предаде интересите на българите.

Благодаря на всички, които ми вдъхвахте кураж, благодаря на студентите, които ме зареждаха с енергия в препълнените зали в университетите.

Навсякъде, където бях, имаше пълни зали с млади хора и надежда за бъдещето на България, благодаря на всички честни хора, чиито ръкостискания ми вливаха сили, на патриотите зад граница, които носят България в сърцето си.

Благодаря на целия ми екип. Благодаря и на моята съпруга, която беше моята най-силна опора в най-добрите и най-трудните моменти. Време е да сложим край на примирението. Благодаря на всички честни хора. Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България!

На поста президент ще застане Илияна Йотова.


Още по темата: общо новини по темата: 1
16.01.2026 Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборите. Искаме смяна на системата






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Очаква ли ни голяма новина от президента днес?
16:59 / 19.01.2026
Безопасни условия на труд при студено време
16:14 / 19.01.2026
МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция!
16:24 / 19.01.2026
На територията на най-малката община в България няма банков клон,...
16:00 / 19.01.2026
Експерт: Ако на буркана пише само "мед", това означава, че не е м...
15:30 / 19.01.2026
Балачев за евентуална партия на Радев: Ще отпаднат две партии - М...
15:42 / 19.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Канадският милионер Антон Стефов изгражда завод за бронирани машини в България
Канадският милионер Антон Стефов изгражда завод за бронирани машини в България
15:50 / 17.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Президентска партия
Тежка влакова катастрофа в Испания взе жертви
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: