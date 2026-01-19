ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът подаде оставка!
Днес за последен път се обръщам към вас като президент. На първо място искам да поискам прошка. Благодаря ви за търпението. Кукловодите търгуват с националния интерес. Днешната политическа класа предаде интересите на българите.
Благодаря на всички, които ми вдъхвахте кураж, благодаря на студентите, които ме зареждаха с енергия в препълнените зали в университетите.
Навсякъде, където бях, имаше пълни зали с млади хора и надежда за бъдещето на България, благодаря на всички честни хора, чиито ръкостискания ми вливаха сили, на патриотите зад граница, които носят България в сърцето си.
Благодаря на целия ми екип. Благодаря и на моята съпруга, която беше моята най-силна опора в най-добрите и най-трудните моменти. Време е да сложим край на примирението. Благодаря на всички честни хора. Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България!
На поста президент ще застане Илияна Йотова.
