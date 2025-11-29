Президентът нарече депутатите социопати и биячи

© Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти.



"Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, но нека не се заблуждаваме. Докато хазната ни е в ръцете на коалиция "Магнитски", парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни "Фалкони", бизнесът ще продължава да бъде потискан, а младите ще търсят работа зад граница", каза държавният глава.



Според Румен Радев този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната. "Влизаме прибързано и с антиевропейско управление", категоричен бе той.



"Депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ", коментира още той.