|Президентът нарече депутатите социопати и биячи
"Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, но нека не се заблуждаваме. Докато хазната ни е в ръцете на коалиция "Магнитски", парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни "Фалкони", бизнесът ще продължава да бъде потискан, а младите ще търсят работа зад граница", каза държавният глава.
Според Румен Радев този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната. "Влизаме прибързано и с антиевропейско управление", категоричен бе той.
"Депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ", коментира още той.
