Президентът нарече депутатите социопати и биячи
Автор: Вилислава Ветренска 10:50
Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти.

"Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, но нека не се заблуждаваме. Докато хазната ни е в ръцете на коалиция "Магнитски", парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни "Фалкони", бизнесът ще продължава да бъде потискан, а младите ще търсят работа зад граница", каза държавният глава.

Според Румен Радев този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната. "Влизаме прибързано и с антиевропейско управление", категоричен бе той. 

"Депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ", коментира още той.


Последни напъни на руския Резидент злобната свекърва Боташ Рубльов
Мунчо и Черепа много им се иска да бутнат властта.И Мунчо отново да управлява България без парламевт без контрол.
