|Президентът на КНСБ за предстоящия протест: По-добре да се седне и да се коригира крадливият бюджет
"Право е на ПП-ДБ да свикат нов протест, но това налива вода в разделението между всички нас. Протестът според мен си свърши работата – беше против Пеевски и Борисов. Те вече не управляват държавата. Кой ще я управлява, ще каже народът на предстоящите избори, към които вървим", добави той.
"Чуваме пак обяснения, че бюджетът е крадлив, но не виждаме никакви предложения по него. Изгубихме цяла седмица парламентарно време, за да обясняваме кой, къде, какво, как, вместо да се свърши работа, да се коригира бюджетът. Смятам, че бившите управляващи биха гласували актуализиран или ревизиран бюджет от опозицията в момента, така че да е удобен и по-верен – според техните разбирания. Наистина е много важно в този момент държавата да не се разделя. Ако се раздели сега между жълтите павета и останалата част на страната, ще бъде доста страшно. Апелирам за разум към всички в Народното събрание', изтъкна Димитров.
Президентът на КНСБ предупреди, че е изключително опасно да се противопоставят хората, които протестират на жълтите павета, с 470 000 души, работещи като учители педагози, непедагогически персонал, във висшето образование, университетски преподаватели, неакадемичен състав, учени в БАН, Селскостопанска академия, работещи в здравеопазването, в училищно и детско здравеопазване, в културата, в музеи, галерии, читалища, библиотеки, обществените медии, горските служители, в агенциите на терен, ракетострелците от Агенцията за борба с градушките, ИАРА, Агенцията за ядрено регулиране и др.
"Не е нужно да разделяме отново и да противопоставяме обществото. Протестът, който всички с възхищение гледахме, постигна своята морална цел“, допълни той и припомни, че правителството падна и отиваме на избори.
"Държавата ще изглежда по друг начин, в зависимост от това как ще се гласува. Това не би трябвало да се смесва с бюджета, който трябва да финансира системите в следващите 12 месеца. Нямам как да поставим държавата на hold (задържане – бел.ред.) за следващите 6 месеца. Няма как да не се финансира увеличението на заплатите от една страна при такава инфлация, която вече НСИ отчита официално, пък и неофициалната виждаме за отделни стоки и услуги, и липса на пари за издръжка“, каза Димитров и напомни, че след корекции бюджетът ще бъде изпълняван от служебното правителство.
"Ако то е с доверие, че няма да прави корупционни практики, от какво ни е страх тогава?! Ако не ни е страх от гнева на половин милион българи и техните семейства, трябва внимателно да мислим какво се случва в следващите месеци. Мога да обещая, че този гняв ще се излее по улиците на България и не само. Няма средства в удължителния бюджет за увеличение на заплатите в градския транспорт, както беше и е заложено в редовния бюджет. Вече казахме, че няма средства за медиците, които всички подкрепяхме и бяха на площада. Забравихме ли какво стана?! Сега не е ли важно? До онзи ден търсихме 100 милиона. Мога да продължа с още примери“, категоричен бе Димитров. Той посочи, че докато в редовния бюджет могат да се правят корекции, в удължителния това е невъзможно и призова да спре тази ситуация, в която лицемерно се обяснява, че се действа с грижа за хората.
