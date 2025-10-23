ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и хляба ще поскъпнат леко, но значителни промени няма да има
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:04Коментари (0)749
©
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард  приветства България като нов член на еврозоната и представи ключовите промени и предимства за страната и нейните граждани.

Лагард подчерта в интервю за БНТ , че присъединяването на България към еврозоната ще означава участие на Управителния съвет на ЕЦБ наравно с другите членове.

"Управителят на БНБ, г-н Радев, ще представлява България, ще има право на глас и мнение и ще участва в решенията по паричната политика. До 1 януари 2026 г. той ще участва като наблюдател, след което България ще бъде пълноправно представена.“

Преминаването към еврото ще осигури стабилност и предсказуемост при паричните операции. "Българските граждани ще могат да правят преводи, да пътуват и да сключват сделки навсякъде в еврозоната без обмен на валута. Няма да се мисли за колебания на курса лев-евро. Това е силна и стабилна парична единица – втората резервна валута в света“, каза Лагард.

По отношение на банките тя отбеляза: "Когато банките станат част от евросистемата, това означава повече стабилност, достъп до ликвидност, участие в по-голяма група банки и надзор, организиран последователно и съгласувано.“

На въпрос за притесненията на гражданите относно цените, Лагард посочи, че малки разлики могат да се появят при отделни стоки като кафе или хляб, но няма да се очакват значителни промени в дългосрочен план. "Вече ще бъде въведен механизъм за превалутиране от лев към евро, който ще функционира поне една година. Така хората ще могат да проверяват дали конверсията е коректна и без допълнителни надценки“, обясни Лагард.

Тя подчерта и ролята на институциите: "Те трябва да прилагат правилата и да гарантират, че както големите магазини, така и малките търговци няма да извличат полза от прехода към еврото.“

"След присъединяването България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ. Около масата няма малки държави – всички членове са равнопоставени и имат еднакви права и внимание“, заяви президентът на ЕЦБ.

Президентът на ЕЦБ сподели, че никога не е била в България, но очаква с удоволствие предстоящото си посещение по повод присъединяването на страната към еврозоната.


