Президентът Румен Радев пристига в Пловдив за Съединението

© На 6 септември, събота, държавният глава Румен Радев ще посети Пловдив по случай тържественото отбелязване на 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.



В 20.30 часа на площад "Съединение“ президентът Радев ще участва в тържествената проверка-заря и ще приеме почетния строй. В 20.45 часа държавният глава ще произнесе слово.



На церемонията ще присъства вицепрезидентът Илияна Йотова.