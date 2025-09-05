ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът Румен Радев пристига в Пловдив за Съединението
В 20.30 часа на площад "Съединение“ президентът Радев ще участва в тържествената проверка-заря и ще приеме почетния строй. В 20.45 часа държавният глава ще произнесе слово.
На церемонията ще присъства вицепрезидентът Илияна Йотова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 292
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Доц. Мангъров: Ваксината срещу грип не е върхът на медицината
15:48 / 05.09.2025
Ловец: Видях съвсем ясно черния леопард, изправи се срещу мен в ц...
15:25 / 05.09.2025
Единият от побойниците на полицейския шеф в Русе с проблемен хара...
15:47 / 05.09.2025
Синоптиците от НИМХ без колебания за времето през дългия уикенд
14:14 / 05.09.2025
Гуцанов за нападението срещу инспектори в Димитровград: Недопусти...
14:48 / 05.09.2025
379 нарушения за 12 часа, някои шофирали с над 190 км/ч. Глобите ...
14:30 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS