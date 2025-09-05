ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът Радев прие почетния строй в Чирпан за Съединението
Доброволци от града преди 140 години решително подпомагат дейците на Съединението в борбата им за отстояване на единна и обединена България през 1885 г.
"140 години ни делят от онзи септемврийски ден, в който четата на храбрите чирпарнки доброволци поема към Плавдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело.
Вашите предци се нареждат сред онези достойни българи, които дръзнаха да вземат съдбата на България в свои ръце е да превърнат Съединението в победа на българския дух и в триумф на Националния ни идеал за обединение", каза Румен Радев в словото си, цитиран от БНТ.
