Президентът Радев прие почетния строй в Чирпан за Съединението

По традиция заря-проверка се проведе и в Чирпан. Почетният стой беше приет от президента Румен Радев.



Доброволци от града преди 140 години решително подпомагат дейците на Съединението в борбата им за отстояване на единна и обединена България през 1885 г.



"140 години ни делят от онзи септемврийски ден, в който четата на храбрите чирпарнки доброволци поема към Плавдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело.



Вашите предци се нареждат сред онези достойни българи, които дръзнаха да вземат съдбата на България в свои ръце е да превърнат Съединението в победа на българския дух и в триумф на Националния ни идеал за обединение", каза Румен Радев в словото си, цитиран от БНТ.