|Президентът: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват
Ето какво още каза държавният глава:
"Аз искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите във властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума, управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки", заяви Румен Радев.
"Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен , но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората. Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление, то даже вече не е задкулисно - то е явно. Над управлението ние имаме една надстройка, която не води изобщо България нито към Европа, нито към една нормална демокрация", заключи държавният глава.
