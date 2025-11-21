ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват
Автор: Десислава Томева 20:46
©
Пеевски и Борисов демонтират държавата, това заяви президентът Румен Радев. Повод за думите му е референдума за еврото.

Ето какво още каза държавният глава:

"Аз искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите във властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума, управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки", заяви Румен Радев.

"Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен , но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората. Най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление, то даже вече не е задкулисно - то е явно. Над управлението ние имаме една надстройка, която не води изобщо България нито към Европа, нито към една нормална демокрация", заключи държавният глава.


Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
