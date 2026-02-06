ЗАРЕЖДАНЕ...
|През уикенда нова порция дъжд, ето къде
В събота ще духа предимно слаб запад-северозападен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България. В неделя минималните температури ще са без особена промяна, а дневните с умерен северозападен, към края на деня в Източна България – североизточен вятър, ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7° и 12°.
През първите два дни от следващата седмица застудяването от североизток ще продължи, вятърът ще се усили. Ще бъде облачно. На много места ще има валежи: в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна – предимно от дъжд. Вероятността за значителни количества в южните райони от страната се повишава.
В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще се понижат значително и във вторник минималните ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между минус 2° и 3°, по-високи в крайните югозападни райони. В сряда облачността ще остане значителна и след обяд в Западна България ще превали дъжд. С югозападен вятър ще започне затопляне, което ще продължи и в четвъртък.
Дневните температури ще се повишат и ще достигнат 10°-15°. Ще се повишат и нощните температури. Остава с повишена вероятност за валежи в югозападната половина от страната.
