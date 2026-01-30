ЗАРЕЖДАНЕ...
|През февруари ни очакват температури от минус 12 до плюс 23 градуса
По думите й, тази година през февруари се очаква средната месечна температура да бъде около или над нормата, която в Северна България и по високите полета е от 1 до 3 градуса, в Южна България и по Черноморието - между 3 и 6 градуса, а в планините - между минус 8 и минус 4 градуса.
Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за по-голямата част от страната е между 30 и 50 литра на квадратен метър, в планините и южните райони - между 60 и 80 литра на квадратен метър.
Февруари ще започне с валежи и през първото му десетдневие ще има поредица от средиземноморски циклони
Месецът ще започне с предимно облачно време, с валежи, предимно от сняг, а температурите ще са близки до климатичните норми.
Още преди средата на първото десетдневие се очаква кратък период с малка вероятност за валежи и с по-значителни разкъсвания, и с намаления на облачността, когато температурите ще се понижат значително.
Около средата на десетдневието и през втората му половина времето в страната ще се определя от поредица от преминаващи през Балканите средиземноморски циклони. Температурите ще се повишат, облачността ще се увеличи, вероятността за валежи на много места в страната се повишава.
В повечето райони валежите ще са от дъжд, но с нахлуването на студен въздух, в тила на циклоните в ниските планински райони, по високите полета в Западна България и в Предбалкана, се повишава вероятността за валежи от сняг, без да се образува трайна снежна покривка.
През второто десетдневие температурите ще се обичайни за месеца, а в края на февруари ще има повече слънчеви часове
Изгледите за второто десетдневие на февруари са през повечето дни облачността да бъде значителна, остава с повишена вероятност за валежи, а температурите да бъдат около и над обичайните за средата на февруари.
Тенденцията за облачно време с валежи се запазва до около 22-23 февруари. През следващите дни, до края на месеца, вероятността за валежи намалява, очаква се да има повече слънчеви часове и температурите да се повишат, прогнозира синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.
