|През 2025: Учителите използват все по-често AI в работата си
Масовата употреба на AI в различни сфери – от автоматизирани системи за създаване на текст до аналитични инструменти, постави и училищата пред необходимостта да обмислят как технологията може да бъде интегрирана в учебния процес. В отговор на това "Синдео“ разработи обучение, което е конкретно насочено към приложението на AI в образованието, като демонстрира практически подходи и готови инструменти, които могат да се използват директно в класните стаи. Акцентът е върху това как AI може да подпомогне работата на учителите, без да замества професионалната им преценка.
Тенденцията се потвърждава и на международно ниво. Скорошна статия на Education Daily, разглеждаща опита на австралийските училища, показва, че около 65% от учителите и 60% от училищните администрации вече използват AI в своята работа, а повече от половината ученици се възползват от технологиите за изпълнение на задания. Австралийската рамка за AI въвежда модел "с активно участие на човека“, при който AI извършва рутинни и аналитични задачи, докато учителят запазва контрола върху оценяването, етичната употреба на данни и педагогическите решения. Този подход се оказва ключов за ефективна и устойчива интеграция на технологията в учебния процес.
Според "Синдео“, наблюденията от българския контекст показват промяна в отношението на учителите към AI. "Все повече колеги вече не възприемат AI като заплаха или излишно усложнение. Те проявяват инициативност и се ангажират активно с професионалното си развитие, като участват в обучения и изследват различни начини за интегриране на технологията в своите часове. Учителите разбират, че това не е само въпрос на технически умения, а инструмент за по-добра организация на времето и по-ефективно представяне на учебния материал. Виждаме, че тази промяна в нагласата позволява на учителите да подходят по-уверено към AI и да извлекат реални ползи за учебния процес“, отбелязват от академията.
Обученията на "Синдео“ са структурирани така, че да осигурят както практическо овладяване на инструментите, така и критично разбиране на тяхната роля в образованието. Участниците придобиват умения за персонализиране на учебното съдържание, анализ на резултатите и адаптиране на материалите спрямо различните нива на усвояване. Академията отбелязва, че този подход води до по-ангажираща и целенасочена учебна среда, стимулира мисленето и изследователския интерес на учениците, и постепенно променя начина, по който учителите мислят за собствената си практика и за ролята на AI в подготовката на учениците за бъдещето.
