ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пресъхна река Вит след Боаза
Снимки и коментари в социалните мрежи показват изсъхнало речно корито, което в момент на задълбочаваща се водна криза у нас, буди притеснение сред местните жители.
По думите на хората , това не е изолиран случай. В коментарите се отбелязва, че подобно пресъхване се случва почти всяка година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Огненият ад в Стара Загора: Пожарът е под контрол, хеликоптер е н...
18:39 / 17.08.2025
Размазана кола на АМ "Тракия", втората - в другото платно!
18:48 / 17.08.2025
Търсят се доброволци за огнения ад край Стара Загора
17:35 / 17.08.2025
Вижте какво реши съдът за младежа, причинил смъртоносната катастр...
17:39 / 17.08.2025
Тези са двете момичета, возили се в колата на 21-годишния Виктор ...
17:13 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS