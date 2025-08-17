Пресъхна река Вит след Боаза

© Facebook Река Вит в района след Боаза е пресъхнала! Това съобщиха от Meteo Balkans и Meteo Bulgaria.



Снимки и коментари в социалните мрежи показват изсъхнало речно корито, което в момент на задълбочаваща се водна криза у нас, буди притеснение сред местните жители.



По думите на хората , това не е изолиран случай. В коментарите се отбелязва, че подобно пресъхване се случва почти всяка година.