Служебният министър-председател Андрей Гюров направи равносметка на изминалите избори, като заяви, че въпреки опитите за саботаж и натиск, правителството е изпълнило мисията си за провеждане на честен вот. Той посочи високата активност и доверието на гражданите като доказателство за успеха на кабинета, потвърден и от международните наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ.

"Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори.

Дойдохме с мисията честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се “прибрахме", не казахме “това няма да можем да го направим". Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени. И българските граждани го усетиха.", сподели той.

Огромният брой сигнали за нарушения е признание за работата на правителството, сподели премиерът, видя Plovdiv24.bg. Премиерът подчерта, че ръстът от 200% в подадените сигнали показва, че обществото е припознало институциите като гарант за честността на изборния процес.

Въпреки мобилизацията на МВР обаче, голяма част от разследванията са се натъкнали на сериозни препятствия. По данни на премиера две трети от производствата са спрени от прокуратурата. В Градската прокуратура резултатът е красноречив – от 72-ма кандидати за народни представители, уличени като търговци на гласове, нито един не е останал без имунитет.

Въпреки това Гюров бе категоричен: Да, в България може да има честни избори.

Според министър-председателя този "бойкот“ от страна на прокуратурата дава възможност на уличените брокери да се завърнат в политическия живот при следващи избори. Той призова партиите да прекратят кампаниите на гърба на служебния кабинет и да се фокусират върху намирането на решения на проблемите, пред които е изправена страната.