Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание.
Премиерът изтъкна, че още от първия ден на служебния кабинет социалният и финансовият министър полагат усилия да не допуснат грижата за най-уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.
- По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.
- По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.
Министър-председателят акцентира и върху темата с горивата, която се превръща в предизвикателство пред цяла Европа и пред милиони хора по света. Събитията извън България не бива да се превръщат в източник на страх и напрежение тук, у дома, отбеляза Гюров. Премиерът изтъкна, че правителството вече разглежда конкретни решения и даде пример с мерки, които се обсъждат в други европейски държави.
Премиерът Андрей Гюров обърна специално внимание и на първостепенната задача на служебния кабинет за организирането на честни избори. Нашата работа като правителство е да осигурим спокойствие и грижа в тази криза. За да може силата на гражданите да осигури демокрацията, заяви Гюров и изтъкна последователните действия за провеждането на избори по правилата.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.