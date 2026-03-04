ЗАРЕЖДАНЕ...
Премиерът: Имаме достатъчно количества нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на зеседание на Министерски съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток и цените на горивата.
Премиерът изтъкна още, че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта – преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи Гюров.
Министър-председателят обърна внимание, че ако има прибързано покачване на цените, то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а от непазарно поведение. Вече сме виждали как страхът може да създаде криза там, където тя не съществува - помним как една партийна младежка организация си снима колите на бензиностанция и пазарът реагира не на реалността, а на внушения, отбеляза Гюров.
Премиерът беше категоричен, че няма да бъде допуснато българските граждани да плащат цената на политически внушения, изкуствена паника или непазарно поведение. Очаквам от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина за сметка на всички останали, заяви още Гюров.
Mufck
преди 6 ч. и 35 мин.
Защо тогава цените от днес се вдигнаха?ОМВ от 1,25 евро на 1,28??
Mufck
преди 6 ч. и 41 мин.
А защо цените вече се вдигнаха??ОМВ вчера А95-1,25евро,днес 1,28евро.Кого лъжете безхаберници.
