Предупреждение: Да видим сега ще мръднат ли цените!

© По време на кабинета "Желязков" цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев...



Такова предупреждение отправи депутатът от ГЕРБ и шеф на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев в своя публикация във Фейсбук.



Припомняме, че експерти предупредиха за възможна инфлация и покачване на цените заради оставката на правителството. Темата бе засегната и в материал на Associated Press.