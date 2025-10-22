ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предупредиха ни: Идват дъждове и ураганни бури с пориви до 100 км/ч
Според прогнозата се очакват силни южни ветрове, особено в планините на Западна България.
След това през страната ще премине студен фронт. Вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад, ще започнат и валежи, като до края на деня (24 октомври) над цялата страна ще паднат валежи от дъжд, а на места и с гръмотевици, ще има условия и за градушки.
Усилването на южния вятър преди преминаването на студен фронт е резултат от взаимодействието между различни метеорологични фактори, които са свързани с динамиката на фронталните системи.
Ето основните причини за това явление:
Студените фронтове обикновено са свързани с области на ниско налягане пред фронта и високо налягане зад него.
При приближаването на студения фронт градиентът на налягането (разликата между високото и ниското налягане) става по-висок. Няколко часа преди фронта налягането се повишава, а това води до усилване на ветровете, включително и на южния вятър. Ако имаме планински прегради, като Витоша или Врачанския Балкан, ще наблюдаваме и проява на вятъра като фьон.
Южният вятър пред студения фронт е част от циркулацията на самият фронт, която се "стреми" да изравни разликите в налягането между топлата и студената въздушна маса.
Топлата въздушна маса се издига над по-хладния въздух зад фронта, създавайки условия за засилване на въздушните потоци.
