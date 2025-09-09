ИЗПРАТИ НОВИНА
Председателят на Асоциация "Памет за утре": Една от целите ни е да вземем нещата от миналото и да ги пренесем в настоящето
Автор: Цоня Събчева 20:37Коментари (0)149
©
Една от целите и идеите на нашата асоциация е да можем да вземем нещата от миналото, да разкрием тези истини и да ги пренесем тук, в настоящето, и в нашето утре. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Асоциация "Памет за утре“ д-р Даниела Беличовска по повод организираната съвместно със Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“ научна конференция "Съединение, разединение и изборът ни днес“, която се провежда в зала "Тържествена“ на Централния военен клуб.

Конференцията се състои от два панела, като в момента се провежда първият, наситен с много теми с историческа тематика. Някои от участниците в него са: полк. о.з. Вилис Цуров, председател на УС на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“; Веселин Янчев от Софийския университет; доц.  д-р Алека Стрезова от НБУ; инж. Александър Пачов с темата "Величавата епопея от слава, падение и надежда 1885-1887“; д-р Димитър Атанасов, историк от Институтът по етнология и фолклористика към БАН, Етнографския музей и други. Предстои вторият панел, който е отворен и за студенти.

По думите й изборът на тази тема е опит да се направи паралел между две историческите събития, две крайни дати от нашата история: Съединението като единение на духа, на силата на волята от 1885 и другата дата – 9 септември 1944 гозива, която пък разделя, която изправя хората един срещу друг.  "България е направила избора си в НАТО и Европейския съюз и е интересно е да се проследи на фона на случващите се събития днес как продължаваме и какво можем да вземем от миналото, какво можем да се получим от 1944-та, и това единство, и това обединение, което се е случило в 1885-а, когато целият народ да се обединява около една кауза след освобождението.“

"Поуките биха могли да бъдат, че в духа и в гените на нашия народ го има именно това обединение, това съединение, това жертване за една кауза, за 1885 година. Но ако човек не познава миналото, ако не се получи от грешките си, виждате после 1944 година всъщност всичко е разрушено. Всичко, което е като наследство от Възраждането, от Освобождението, от това Съединение като че ли е разрушено. Важното е да се види истината, и доброто, и негативното в нашата история и да знаем как да не повтаряме грешките и как да вземем поука от доброто, и как да го издигаме като пример за хората около нас, и най-вече за младите поколения, които идват пред нас,“ обясни гостът.

Асоциация "Памет за утре“ има за цел обединението на хората със сходни разбирания и идеали, посочи още д-р Беличовска. "Важно е да хванем това, което ни обединява, да стъпим на една обща платформа и заедно да се опитаме да изградим едно по-добро бъдеще на България, като стъпим на истината за миналото.“







Статистика: