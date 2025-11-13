ИЗПРАТИ НОВИНА
Предприемач: Вие сте с 232 лв. по-бедни всеки месец, но пък сте с 325 лв. по-скъпи за работодателя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:29
©
Политиката не е нещо далечно, което се случва в парламента или по новините. Политиката е във вашия джоб. Върху парите ви, върху живота ви, върху всичко, което може да купите и всичко, което трябва да плащате. Това каза пред пред предаването "Тази сутрин" бизнесменът и предприемач Добромир Иванов.

Той изчислява какво се случва с парите ви само следствие на политически решения:

"Буквално как парите от джоба ни излитат – само с решения, които касаят бюджета. Представете си човек, който през 2020 година получава 4000 лева чисто. Не е малка сума, изглежда добре. След една година обаче, след няколко политически решения, същата заплата вече е 3950. След още няколко решения през следващите години пада на 3907, после 3860, а през 2026-та остава 3768".

"В същото време разходите за работодателя растат. Това, което губите, компанията плаща повече – и всичко това без да броим инфлацията, която изяжда още от покупателната ви способност".

"Така вие сте с 232 лв по-бедни всеки месец, но пък сте с 325 лв по-скъпи за работодателя! И това се случва не защото правите нещо нередно, а просто защото се взимат решения на политическо ниво, които пряко засягат парите ви".

"Следващия път, когато някой каже, че трябва да гласувате, не мислите само за обещанията или лозунгите. Помислете за това как вашите пари се движат и как изтичат бавно година след година. Защото политиката е там, дори когато не я забелязвате", на мнение е Иванов.

"Това е вдигането на максималния осигурителен праг и сега – вдигането и на самата осигурителна тежест. Последното го сметнахме – будни граждани, заедно с изкуствен интелект, направиха един калкулатор, който и вие отразихте, на заплата 2026. Всеки може да си види от сегашната му заплата колко пари ще изчезнат за догодина“, коментира Добромир Иванов.

"Това са ни 232 лева на месец. Това в годината прави над 2700 лева за един човек. Това, ако е семейство с двама работещи, означава, че около 5500 лева по-скоро са изчезнали от бюджета на едно семейство“, обясни още той.


Защо трябва да се взима от частния бизнес. Ако не е частния бизнес няма да има държава. Държавата не произвежда добавена стойност. Хапи се ръката която ги храни. Като толкова няма пари режеш работещите в държавната администрация с 30 %, правиш заплатите на депутатите (хранитутковците) 5 пъти минималната работна заплата, но нетната работна заплата а не брутната, и се обзалагам, че изведнъж ще започнат да се появяват парите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

