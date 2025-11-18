ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предприемач: В България пенсионери едновременно вземат и заплати, това е феномен в модерната икономика
Според него увеличаването на данъците и несигурната правова среда отблъскват чуждите инвеститори:
"Защо да дойде един инвеститор тук, след като ще има увеличение на данъците? Освен това – каква е правовата система, внасяш капиталите си, но не си сигурен дали няма да бъдат ограбени“, посочи той.
Проф. Каламарис подчерта, че българският пазар е силно монополизиран и страда от липса на реална конкуренция:
"Има сериозна пазарна концентрация, лобизъм и картел на българския пазар. Нелоялни играчи изкривяват средата.“
Проф. Каламарис акцентира върху нуждата от сериозна реформа в държавната администрация – стъпка, която според него Гърция дълго е отлагала и заради това е платила висока цена по време на кризата.
"България продължава да поддържа огромен апарат от чиновници. Има хора, които са пенсионирани и едновременно с това работят и получават заплати от държавния сектор – това е уникално за модерната икономика. Но как да говорим за корекции, когато за някои централи тези служители са потенциални избиратели?“
Според икономиста еврозоната е "уникален инструмент за развитие“, но работи само когато има прозрачност и последователност в управлението.
"Еврозоната не е автопилот. Затова виждаме страни, които изостават, както и такива, които се развиват.“
Каламарис отбелязва, че инфлацията в България – 6,2%, остава значително по-висока от тази в Гърция (2%). По думите му тя може да бъде овладяна с една единствена, но правилна мярка, каквато Атина вече е приложила успешно.
